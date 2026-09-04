Киев израсходовал выделенные средства Евросоюзом и столкнулся с острым дефицитом оборонного бюджета. Теперь Украина опять надеется, что Брюссель поможет. Однако бюджет Европы уже опустошен более чем наполовину, а собственная экономика продолжает разрушаться.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Им выдавались деньги на весь год, они потратили их за 7 месяцев, соответственно, им нужно еще 30 млрд долларов на затыкание дыр в государственном бюджете и еще 27 млрд евро на ведение боевых действий, то есть вместе еще порядка 60 млрд евро. При том, что весь бюджет Евросоюза как организации составляет 190 млрд евро, из которых 90 млрд евро они уже отдали Украине. То есть больше половины бюджета всего Евросоюза ушло уже на поддержку Украины. Сейчас будут судорожно где-то что-то пытаться наскрести, но ситуация в Европе с деньгами все хуже и хуже. Там происходит деиндустриализация, обнищание Европы самой, там есть куча проблем, начиная от засухи и заканчивая остановкой энергогенерирующих мощностей".