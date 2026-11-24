Демократы США готовят многомиллиардный пакет помощи Киеву, однако в бюджете страны на это нет средств. К тому же финансирование Украины вместо решения внутренних проблем серьезно пошатнет рейтинги демократов.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Дичайший дефицит ликвидности по всем фронтам. Не хватает денег ни на что: ни на федеральные и муниципальные бюджеты, ни на ремонты дорог, ни на медицину. У США нет денег, они не могут тратить деньги на медицину, потому что они тратят все деньги на войны. Они могут сейчас хотеть что-то выделить для Украины, но вопрос физического наличия, например, ракет для Patriot - их просто физически нет. Целого ряда видов вооружений тоже физически не существует, их еще нужно создать. Уйдет еще пару-тройку лет только на то, чтобы восстановить запасы собственной армии США, не говоря уже о том, чтобы их куда-то экспортировать еще. Есть и большой вопрос: а что реально они наскрести смогут? Хотеть можно сколько угодно. Урсула фон дер Ляйен тоже хочет украсть еще 90 млрд евро для Украины, но нет возможности".