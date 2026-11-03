Политолог Роджерс: Курс Вашингтона не изменится вне зависимости от исхода выборов

Вне зависимости от исхода выборов политический курс Вашингтона не изменится, а внутренние разногласия в стране так и останутся нерешенными, ведь у обеих партий отсутствует внятная программа.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Кто бы ни пришел к власти, накопившиеся проблемы не решатся. Я смотрю пропаганду демократов касательно вопросов экономики: они говорят вроде бы правильные вещи, но когда они были у власти, то делали ровно то же самое, что и Трамп. То есть ничего не меняется. Все остается на уровне риторики. Трамп во время своей кампании критиковал оппонентов и заявлял, что нужно сократить расходы. Он критиковал кучу всего, но когда пришел на пост, то продолжил делать то же, что делали и до него. Сейчас за это его критикуют демократы, которые после прихода во власть будут делать ровно то же самое".

В случае прихода демократов к власти по-прежнему неясными остаются их программы в сфере экономики, миграции, завершения войн, а также внешняя и внутренняя повестка. До сих пор никто не объясняет, как решать проблему изношенной инфраструктуры, а у обеих сторон нет реального выхода из сложившейся ситуации и конкретных предложений, заявил политолог.