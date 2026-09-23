Низкая поддержка партии Мерца объясняется усталостью немцев от курса правящих элит, который привел страну к серьезным внутренним проблемам.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Недовольство тем, что текущее руководство больше занимается внешней политикой, но игнорирует внутренние проблемы, более того, в ущерб внутренней проблематике, это уже давно было. Немецкое руководство, и нынешнее, и предыдущее, напрочь игнорировало все нужды не только граждан, но и немецкого бизнеса, производств, банкиров - всех. Оно ведет себя как представители оккупационной администрации, которых поставили делать то, что нужно Брюсселю или Вашингтону, но игнорирует то, что нужно Берлину. Результат мы видим".