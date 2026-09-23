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Политолог Роджерс о причинах низкой поддержки Мерца: Немцы устали от игнорирования их интересов

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Низкая поддержка партии Мерца объясняется усталостью немцев от курса правящих элит, который привел страну к серьезным внутренним проблемам.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Недовольство тем, что текущее руководство больше занимается внешней политикой, но игнорирует внутренние проблемы, более того, в ущерб внутренней проблематике, это уже давно было. Немецкое руководство, и нынешнее, и предыдущее, напрочь игнорировало все нужды не только граждан, но и немецкого бизнеса, производств, банкиров - всех. Оно ведет себя как представители оккупационной администрации, которых поставили делать то, что нужно Брюсселю или Вашингтону, но игнорирует то, что нужно Берлину. Результат мы видим".

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия)

Разделы:

В миреЕвропаМнение

Теги:

Фридрих МерцГерманиякризис
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