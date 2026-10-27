Политолог Роджерс: Политический курс США не изменится при любом исходе выборов в Конгресс

По мнению экспертов, вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США политический курс Вашингтона не изменится, а внутренние проблемы страны так и останутся нерешенными.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Особенность этих выборов в том, что кто бы ни пришел, проблемы, которые накопились, не решатся. Я смотрю пропаганду демократов, касающуюся вопросов экономики, они говорят все правильно, но они делали ровно то же, что и Трамп, когда они были при власти: они точно так же печатали деньги, тратили огромные деньги на финансирование военно-промышленного комплекса, войн, на поддержку там 800 баз за пределами США и т.д. Ничего не меняется на уровне риторики: Трамп кучу всего критиковал, но пришел и продолжил делать то, что делали до него. Сейчас его за это критикуют демократы, которые придут и будут делать ровно то же самое".