Из-за ситуации на Ближнем Востоке Запад столкнулся с дефицитом газа и истощением своих стратегических запасов. Однако признавать, что с дешевым российским СПГ положение дел могло бы быть лучше, они не хотят.

Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):

"Все это время коллективные Запад - США и Евросоюз - испытывали дефицит топлива, нефтегазовых ресурсов, но они все это время делали вид, что у них все хорошо за счет того, что тратили стратегические резервы. И Евросоюз, и США открыли эти бочки достаточно широкой рекой, и сейчас все их запасы находятся на историческом минимуме. Цены выросли, но не так сильно, как они должны быть вообще при такой ситуации, то есть они пытаются это сдерживать до последнего, изображая, что все хорошо, блефуя таким образом в попытках торговать в отношении Ирана, который еще давит на логистику западного мира и на энергетическую безопасность Запада. Европейцы больше блефуют и в отношении России: им не нужна нефть и газ, у них все "хорошо", но на самом деле все не так хорошо, как они пытаются показывать".