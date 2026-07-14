Европа не хочет воевать с Россией сама, поэтому охотно делает это руками Зеленского. Накачивание Киева оружием - это стратегия избежать прямого столкновения.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Евробюрократия подчиняется определенного рода глобальным элитарным системам и, в частности, чиновникам. Им же надо как-то отчитываться, что они готовят глобальный военный конфликт против России к 2029-2030 годам. Своими силами они, конечно, жертвовать не планируют. Опять же последствия двух мировых войн очень сильно сказываются - историческая память. Мы вот часто видим выступления венгерского премьера Мадьяра, который неоднократно заявляет о пагубности новой холодной войны, как и о пагубности разрушения всех социально-экономических отношений с Россией. Поэтому в этом плане кроется некая такая действительность - использовать Украину в качестве тарана. Накачивать киевский режим гораздо дешевле, проще, интереснее, чем самим ввязываться в дорогостоящий проект".