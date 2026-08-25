Политолог Севостьянов: Иран использует "точечные" атаки для фактической блокады Ормузского пролива
Перекрытие Ормузского пролива отражается на ситуации во всем мире. Многие считают, что для подобных действий необходимы большие усилия со стороны Тегерана.
Однако мировая торговля и судоходство более чувствительны, чем может показаться на первый взгляд. Этим Иран успешно пользуется.
Николай Севостьянов, политолог, востоковед (Россия):
"Что касается технических возможностей воздействия на судоходство в Ормузском проливе, они по-прежнему у Ирана довольно высоки, потому что любая подобная водная артерия очень легко перекрывается, не в том плане, что можно ее намертво заблокировать, - это как раз довольно тяжело. Достаточно раз в 2-3 недели, чуть ли не в месяц, серьезно повреждать какое-то торговое судно, и уже большая часть кораблей там плавать не будет, просто потому что это невыгодно. Страховые риски гораздо выше потенциальной прибыли. И действовать в таком режиме Иран может очень долго. Если до этого, в прошлые годы, обсуждались сценарии, при которых Иран минирует полностью акваторию там старые баржи или танкеры, и это тоже препятствует физическому прохождению судов, то в итоге Тегеран действует по-другому. Он просто время от времени что-то атакует, и это приводит к тому, что Ормузский пролив фактически является заблокированным, не физически, а именно фактически. И это тот инструмент, который Иран будет, конечно же, использовать и в дальнейшем".