Политолог Севостьянов: Иран не считает Трампа серьезным игроком

Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке снова в сводках СМИ. Угрозы ликвидации лидеров США и Ирана ведут к осложнению отношений и все больше отдаляют возможность прекратить конфронтацию.

Николай Севостьянов, политолог, востоковед (Россия):

"В какой-то мере обе стороны просто возвращаются в февраль этого года. То есть никакая из целей, которые были изначально заявлены, не достигнута: американцам не удалось расшатать иранское государство, ядерная программа Ирана отброшена, но она не ликвидирована, а разговор о вывозе обогащенного урана больше не идет. Те результаты, которые были заявлены как уничтожение всего иранского ВПК, очень сильно преувеличены. В этом плане обе стороны возвращаются в период, предшествующий нынешней эскалации. И в этом плане я абсолютно не сомневаюсь, что мы увидим третий раунд. В Тегеране именно так и воспринимают договоренности со Штатами: там не верят Трампу и не считают его серьезным игроком. Точнее, его воспринимают как человека крайне авантюрного, психически неустойчивого, находящегося под внешним давлением в ряде случаев и управлением. Его воспринимают как человека, который в любой момент все договоренности просто торпедирует. Он перевернет стол и скажет, что эта сделка его не устраивает, ему нужна другая, и поэтому он снова идет на войну".