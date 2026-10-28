Политолог Солонников рассказал, что ожидать от трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной

Вероятность проведения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной очень высока. Какие вопросы наиболее актуальны для повестки встречи, рассказал эксперт.

Дмитрий Солонников, политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга:

"На переговорах будут обсуждать систему безопасности в Европе, Украину, Россию, НАТО. На самом деле это возвращение к первопричинам конфликта: еще в 2021 году до начала СВО Владимир Путин говорил, что хотел бы договориться о новой архитектуре безопасности в Европе с учетом суверенных требований Российской Федерации. Нас неоднократно обманывали, обещая не расширять НАТО на Восток. Понадобилось 5 лет, чтобы европейцы и Украина додумались до того, что можно было решить и без СВО. Если эти переговоры пройдут в таком формате и будет выработана формула безопасности России, о которой говорилось, - с денацификацией и демилитаризацией Украины, значит, это будет разговор о ликвидации первопричин конфликта, его возможном завершении. Но пока говорить о том, что Европа и Украина готовы обсуждать эти самые основы и серьезно рассматривать законные требования Российской Федерации, нет такого. Поэтому первая часть технических переговоров наверняка состоится, и это хорошо. Вторая часть начнется, но ожидать, что она закончится каким-то решением в ближайшее время, пока нельзя".