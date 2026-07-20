Политолог Веселов: США не решатся на проведение наземной операции в Иране

Вслед за масштабными и ударами по территории Ирана Трамп рассматривает вариант проведения наземной операции в регионе.

Ян Веселов, политолог-американист (Россия):

"Вопрос в том, в каком виде это будет сделано: будет ли это очень ограничено, например, как на том же острове Харк, либо это будет более полномасштабная операция, которая затронет как минимум часть побережья Ирана. Потребуется большое количество войск, все это чревато потерями, а война - вещь достаточно непредсказуемая. В самих Соединенных Штатах американцы относятся к такой идее очень негативно, потому что после опыта войн в Афганистане и в Ираке у них больше нет желания прибегать к подобным мерам и отправлять непосредственно наземные контингенты. Поэтому я очень сомневаюсь, что администрация Трампа решится на подобный шаг, особенно учитывая, что уже через несколько месяцев пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Наземная операция не будет быстрой, как это получилось с нынешним конфликтом вообще".