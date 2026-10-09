Политолог Киреев: Курс, который выбрал Макрон, губительный

Французская система образования громко сигнализирует о кризисе. Множество проблем и страх перед будущим - все это вынуждает школьников выходить на массовые протесты. По словам эксперта, глубокий упадок в стране - это последствия непродуманной политики политических элит.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Не хватает учебных классов, не хватает педагогов, психологов, о чем и говорят учащиеся лицеев, школ, колледжей, техникумов французских. Это общая, конечно, проблема. В образовании она проявляется только одной из своих сторон, одним из своих аспектов. Учащиеся, разумеется, недовольны. Франция находится в упадке, Европа находится в упадке. Курс, который выбрал Макрон, и люди, которые за ним стоят, французский правящий класс, французские элиты, губительный. Макрон, это, скорее, симптом общих проблем. Но то, что это симптом очень болезненный, и то, что он с удовольствием и в полном объеме совершает ошибки, без которых могла бы французская экономика и французская политическая система жить намного более успешно. Конечно, это так. Макрон - это президент, который наступил на все грабли, на которые можно было наступить, и совершил все ошибки, которые можно было совершить".