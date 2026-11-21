Диалог между США, Россией и Китаем начался, состоялся и будет двигаться дальше, уверен эксперт Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Один из основных вопросов был связан с обеспечением поставками продуктов нефтепереработки, энергетики, с волюнтаристскими решениями Международного уголовного суда ООН, который кого хочет, того и привлекает к ответственности. Я думаю, что в скором времени стороны обсудят и вопрос наличия в мире санкций как инструмента такого внезаконного давления и, фактически, расправы с теми странами, которые не хотят шагать в ногу с коллективным Западом. Я хочу сказать, что сильно больших ожиданий у экспертов и не было от этой встречи, но диалог состоялся, диалог начался, и диалог будет двигаться дальше - это вселяет уверенность".