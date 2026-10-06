Политолог Ярошенко: Французских подростков избивают в угоду политических амбиций Макрона

Жестокость, с которой разгоняют протесты школьников во Франции, войдет в историю Пятой республики. С чем связано такое рвение подавить желание детей учиться в нормальных условиях, разобрался эксперт.

Алексей Ярошенко, политолог (Россия):

"Сегодня остервенела самым жестоким, агрессивным образом французская полиция по указке Макрона. Здесь есть достаточно очевидный ответ на вопрос, почему таким жестким способом она пытается разгонять протестующих. Макрон пытается пролонгировать свою политическую карьеру. Да, весной 2027 года он уже не сможет избираться на 3-й срок, потому что по конституции Франции президентом можно быть два раза, и Макрон уже был, что можно было, натворил. Но он, по всей видимости, хочет продолжить свою политическую карьеру в структурах трансатлантического единства. Говорили, что он хочет быть или генсеком НАТО, или, может быть, хочет в ООН. Сейчас ему никак нельзя завершать свои две президентские каденции внутриполитическая нестабильность. Поэтому так остервенело французские полицейские бьют студентов и школьников за политические амбиции Макрона".