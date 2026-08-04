Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Политолог Яцек: Более 16 тыс. польских врачей работают за рубежом

Польская система здравоохранения переживает системный кризис, причина которого - хроническое недофинансирование и нехватка кадров.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Нехватка денег, кадров, потому что специалистов мало. Польша пытается изменить это состояние, хочет увеличить количество медицинских институтов и готовить больше врачей в Польше, чтобы потом использовать их в системе. Конечно, тут есть опасность, потому что многие польские врачи уезжают за границу. На сегодня более 16 тыс., по официальным данным, польских врачей, работают за границей. В той же Швеции поляки - это самое большое количество иностранных врачей, которые в шведской системе работают. Так что здесь есть определенные противоречия, но, тем не менее, все уже долгие годы понимают, что не хватает учебных заведений, которые готовили бы польских медицинских специалистов".

политолог, представитель общества "Польша - Восток"

Разделы:

В миреЕвропаМнение

Теги:

врачиПольша
x

Читайте также