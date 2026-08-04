Политолог Яцек: Более 16 тыс. польских врачей работают за рубежом

Польская система здравоохранения переживает системный кризис, причина которого - хроническое недофинансирование и нехватка кадров.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Нехватка денег, кадров, потому что специалистов мало. Польша пытается изменить это состояние, хочет увеличить количество медицинских институтов и готовить больше врачей в Польше, чтобы потом использовать их в системе. Конечно, тут есть опасность, потому что многие польские врачи уезжают за границу. На сегодня более 16 тыс., по официальным данным, польских врачей, работают за границей. В той же Швеции поляки - это самое большое количество иностранных врачей, которые в шведской системе работают. Так что здесь есть определенные противоречия, но, тем не менее, все уже долгие годы понимают, что не хватает учебных заведений, которые готовили бы польских медицинских специалистов".