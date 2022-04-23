Политолог Александр Роджерс: Многие лидеры даже не снимают трубку, когда звонит президент США

США стремительно теряют свой авторитет на международной арене. Об этом на днях заявил и Дональд Трамп, назвав нынешнее время для Штатов самым опасным за всю историю. Некоторые европейские политики уже перестали считаться с мнением Америки, понимая, что Европейскому союзу она только вредит. По словам политолога Александра Роджерса, Джо Байден для цивилизованного мира стал настолько токсичным, что многие лидеры даже не снимают трубку, когда звонит президент США.