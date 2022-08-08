Политолог: Никто не рассчитывает, что на Западе признают референдумы РФ в Донбассе

Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдет по трем причинам. Таким мнением в рамках проекта "В теме" на YouTube-канале БелТА поделился российский политолог Сергей Михеев.

Он прокомментировал заявления украинской стороны об эвакуации местных жителей с территорий ДНР, подконтрольных Киеву. "Мне кажется, что это все мелкая возня. Что значит эвакуация? Они что, готовы эвакуировать весь город Запорожье? Куда его эвакуировать? Они проводят некие пиар-акции, чтобы потом иностранные корреспонденты могли бы сделать какие-то свои сюжеты", - сказал Сергей Михеев.

По его мнению, это является довольно незначительным эпизодом. "Если решение о проведении референдума о присоединении ДНР и ЛНР к России принято, он будет проведен российской стороной независимо от того, вывезет кого-то украинская сторона или нет. С другой стороны, мы в России не имеем никаких иллюзий по поводу признания этого референдума. Он будет проведен, но он не будет признан. И то, что изображают украинцы, имеет просто какое-то фоновое значение для иностранных корреспондентов, чтобы они в своих репортажах могли сказать, что Россия проводит незаконный референдум. Но он будет проводиться не для западных или украинских СМИ. Может быть, во время референдума 2014 года в Крыму кто-то имел такие иллюзии, но сейчас их нет", - считает политолог.

Он отметил, что референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России проводится по трем причинам. "Первая причина - необходимость дать уверенность местному населению, что Россия оттуда не уйдет. Это важно, потому что украинская сторона пугает людей, что Россия их бросит, а украинцы вернутся туда. Когда проходила сделка вокруг зерна, я бывал в Херсоне и Мелитополе. Там довольно активно распространялись слухи, что Россия договаривается продать Херсон и Мелитополь за зерно. И одна из причин, по которой референдум будет проведен, это необходимость дать уверенность тем, кто готов жить под российской юрисдикцией, в том, что Россия не уйдет. По моим оценкам, 25% местного населения всегда были за Россию. 25% всегда были против России. 50% - это наши люди, восточные славяне, которые готовы жить при любой власти, лишь бы им дали спокойно трудиться и учиться", - рассказал Сергей Михеев.

Вторая причина заключается в том, что Владимиру Путину нужен юридический повод для признания этих территорий российскими. "Этот повод должен иметь форму волеизъявления. Поэтому референдум будет", - отметил политолог.