За ходом голосования в 2024 году пристально следили во всем мире. Увеличение количества евроскептиков в Европарламенте было ожидаемым. Однако США могут не позволить Европе отказаться от участия в прибыльной для Запада украинской войне. И вряд ли ЕС отменит негативную риторику в адрес России и Беларуси. Да и сама электоральная кампания отнюдь не отличалась "демократичностью и прозрачностью".