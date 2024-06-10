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Политолог отметил, что агрессивный курс Евросоюза по отношению к Беларуси и России будет сохраняться

За ходом голосования в 2024 году пристально следили во всем мире. Увеличение количества евроскептиков в Европарламенте было ожидаемым. Однако США могут не позволить Европе отказаться от участия в прибыльной для Запада украинской войне. И вряд ли ЕС отменит негативную риторику в адрес России и Беларуси. Да и сама электоральная кампания отнюдь не отличалась "демократичностью и прозрачностью".

На протяжении всей избирательной кампании оппозиционные силы сталкивались с так называемым политическим остракизмом, культурой отмены, когда фактически травили сторонников и политические партии евроскептического толка.
Петр Петровский, политолог

"Это достаточно противоречивые итоги выборов. Думаю, что манипуляция общественным сознанием приведет к дискуссии в рамках Европейского союза, к большей антимиграционной политике. Однако в области отношений с Беларусью и Россией курс негативный, агрессивный будет продолжаться", - сказал Петр Петровский.

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