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Политолог рассказал о преимуществах сотрудничества Беларуси и России и важности контактов между главами государств
Кооперация усилий России и Беларуси позволяет оперативно реагировать на любые изменения внутреннего и международного рынка. На Западе уже предпочитают не вспоминать об угрозах санкционного удушения и коллапсе экономики. Все дело в результатах и последствиях. Пока их предприятия ищут новые страны для релокации, наши заводы работают, а люди сохраняют рабочие места. Удалось ли сохранить темпы производства и важны ли контакты между главами государств, рассказал белорусский политолог Вадим Елфимов.
Самое главное, что у людей есть работа, и она все время нарастает и нарастает. А для рабочего человека это важно. Поэтому союзные программы действительно дали мощный стимул для развития белорусской экономики. Резко подскочило именно промышленное производство. Я общаюсь с трудовыми коллективами крупных предприятий, и всюду ощущается позитив, так что настрой хороший.
Сейчас обсуждается Высший госсовет, его проведение и повестка дня. Уже анонсирована двухсторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Что бы было у нас без наших лидеров? Мы отлично понимаем, что и Лукашенко, и Путин - это два локомотива, которые движут союзное строительство и экономику наших государств во всех смыслах. Поэтому два президента задают не просто тон, они конкретно направляют и указывают. То есть весь спектр задач и ресурсов, которые возможно привлечь, президенты их ищут и находят, - отметил Вадим Елфимов. - Скажу честно, что без глав государств все было бы гораздо медленнее".
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