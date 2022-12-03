Политолог: Утечка документов о цензуре в Twitter может привести к отставке Байдена

Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе республиканской партии может привести к досрочной отставке Джо Байдена, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

Владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее опубликовал в соцсети ссылку на публикацию расследования о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена.

"Это, естественно, осложнит Байдену жизнь и сыграет роль в его дальнейшей политической жизни. Хотя если сенат будет за демократами, до импичмента не дойдет. Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий -могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

"Мне кажется, что вся эта история разрешится досрочным уходом Байдена, может даже, в следующем году", - добавил Межуев.



Он полагает, что Маск неслучайно приобрел Twitter, который дает ему рычаги влияния в борьбе с Байденом.

"Ясно, что Маск не случайно взял Twitter, за ним явно стоят те силы в США, которые хотят досрочного ухода Байдена, и эта явная борьба с Байденом приобретает не просто тактический, а политический и стратегический характер", - отметил политолог.

По его мнению, администрация Байдена попытается побороться с Маском, используя административные ресурсы, но сделать это будет очень сложно.