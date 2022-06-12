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Политолог: Вашингтонские элиты приносят собственное население в жертву геополитическим играм
Вашингтонские элиты приносят собственное население в жертву геополитическим играм. Такое мнение высказал известный политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1".
Малек Дудаков заметил, что вопрос безопасности школ не решается десятилетиями, хотя на повестке дня он постоянно. "Как раз на днях Трамп выразил крик души многих американцев, сказав, что, если мы можем потратить 40 млрд $ на помощь Украине, то мы должны иметь возможности обеспечить охрану наших детей и накормить наших младенцев, с которым тоже проблема в связи с дефицитом детского питания. Но, к сожалению, деньги на Украину нашлись, а денег на обеспечение школьной безопасности, обеспечение производства детского питания в Америке не нашлось, - отметил он. - Поэтому в очередной раз мы видим, что свое собственное население вашингтонские элиты приносят в жертву каким-то геополитическим играм".
Полное интервью смотрите здесь.
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