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Полицейская погоня со смертельным исходом

В британском Брэдфорде автомобиль на скорости около 150 километров в час пытался уйти от стражей порядка. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и машина на полном ходу врезалась в дерево. В салоне находились 4 человека - все они погибли.

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