Полицейская проверка в Косове превратилась в погромы

Полиция самопровозглашенного Косова спровоцировала массовые беспорядки в Северной Митровице. Оперативники устроили рейд по местным аптекам и магазинам - требовали предоставить документы на продукцию и таможенные декларации для выявления контрабанды. Граждане оказали сопротивление - полицейские пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ.



Сообщается, что после таких действий госпитализированы не менее шести человек.