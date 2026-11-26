Полицейские Франции хотят больше денег за свою жестокость. Они тоже решили организовать митинг и потребовали от Министерства внутренних дел повысить выплаты за риск во время работы на массовых акциях, которые продолжаются по всей стране уже около двух месяцев.

Профсоюз полиции даже призвал провести национальную мобилизацию. Мол, сотрудники измотаны катастрофическими условиями труда.

Тут возникает резонный вопрос, кому деньги нужнее: кровавым жандармам или все же тем, кого они безжалостно калечат?

Отметим, что парламент Франции до сих пор не согласовал социальную часть бюджета на 2027 год.

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