Полицейские американского города Нью-Хейвен нашли в парке 50 человек с признаками наркотической передозировки

Рвота, галлюцинации, высокое давление и бессознательные состояния. Причиной отравления стала синтетическая марихуана, то есть спайс. Звонки в службу 911 стали поступать с 8 утра. Прибывшие спасатели метались по парку от пострадавшего к пострадавшему, а в это время продолжали поступать новые сообщения от очевидцев массовой передозировки.