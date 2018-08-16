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Полицейские американского города Нью-Хейвен нашли в парке 50 человек с признаками наркотической передозировки

Полицейские американского города Нью-Хейвен нашли в парке сразу 50 человек с признаками сильнейшей наркотической передозировки.

Рвота, галлюцинации, высокое давление и бессознательные состояния. Причиной отравления стала синтетическая марихуана, то есть спайс. Звонки в службу 911 стали поступать с 8 утра. Прибывшие спасатели метались по парку от пострадавшего к пострадавшему, а в это время продолжали поступать новые сообщения от очевидцев массовой передозировки.

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