Полицейский беспредел в США: вновь убит афроамериканец

Полицейский беспредел на улицах США. История повторяется. В городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, правоохранитель выстрелом в упор убил афроамериканца. Издание New York Post сообщает, что патрульный остановил машину 26-летнего Патрика Лиои из-за проблем с номерами. Вопреки приказам оставаться в машине, мужчина вышел из авто и попытался убежать. Вскоре началась потасовка, уроженец Демократической Республики Конго попробовал схватить электрошокер полицейского. Силовик потребовал бросить устройство, повалил мужчину на землю и выстрелил в спину.