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Полицейский из Великобритании решил покататься на игрушечной лошадке, не подозревая, что его снимают
Полиция на коне! Даже если ты суровый страж порядка, иногда хочется побыть ребенком и обо всем забыть. Видимо так решил полицейский из Великобритании и, пользуясь моментом, когда его якобы никто не видел, устроил себя покаташки на игрушечной лошадке. Несколько минут мужчина качался и даже не подозревал, что его снимают.
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