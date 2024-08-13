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Полицейский из Великобритании решил покататься на игрушечной лошадке, не подозревая, что его снимают

Полиция на коне! Даже если ты суровый страж порядка, иногда хочется побыть ребенком и обо всем забыть. Видимо так решил полицейский из Великобритании и, пользуясь моментом, когда его якобы никто не видел, устроил себя покаташки на игрушечной лошадке. Несколько минут мужчина качался и даже не подозревал, что его снимают.

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