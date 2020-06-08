Полицейский, который задушил Дж. Флойда, предстанет перед судом

В США ситуация заметно улучшилась. Несмотря на то что протесты продолжаются, большинство из них носят мирный характер. Отменили комендантский час в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и ряде других крупных городов. Кроме того, Дональд Трамп распорядился вывести бойцов Национальной гвардии из Вашингтона, куда они были переброшены ранее для охраны порядка.



