В городе Лексингтон, штат Кентукки, полицейский пришел на помощь оленю, который упал в бассейн частного дома и не смог самостоятельно выбраться. Нательная камера стража провопорядка запечатлела эту необычную спасательную операцию. В одиночку вытащить бедолагу из воды полицейскому не удалось, но вместе с домовладельцем им удалось переместить животное на сушу. Олень не стал тратить время на благодарность и прощание, и быстро скрылся в лесу.