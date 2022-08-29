Полицейское насилие в США: новый скандал с убийством

Новый скандал в США вызвало очередное непропорциональное применение силы полицией. В Солт-Лейк-Сити некий гражданин в одном нижнем белье носился по улице, препятствуя движению автомобилей. Он явно был психически нездоров, но опасности для окружающих не представлял. Полицейский наряд жестко обездвижил нарушителя: несмотря на отсутствие у него оружия, к нему было применено насилие. В итоге спустя несколько минут задержанный был мертв. Если бы он был афроамериканцем, по стране уже прокатился бы бунт. Однако бессудное убийство белого тоже вызвало общественное недовольство: полицейское начальство обещает разобраться, но подобного рода дознания обычно заканчиваются безо всякого результата.