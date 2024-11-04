Полиция Чехии протестует против низких зарплат

Полицейские в Чехии начали акцию протеста с требованием повысить размеры заработных плат. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на чешский новостной портал Idnes.

В знак протеста, который продлится до 8 ноября, тысячи полицейских не будут взыскивать штрафы с граждан. В частности, к правонарушениям, за которые полицейские не будут штрафовать, относятся парковка автомобиля в неразрешенном месте, выключенные фары во время движения машины, отсутствие шлемов у мотоциклистов, забытые документы, нарушение ночной тишины в населенных пунктах и др.