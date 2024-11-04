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Полиция Чехии протестует против низких зарплат
Полицейские в Чехии начали акцию протеста с требованием повысить размеры заработных плат. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на чешский новостной портал Idnes.
В знак протеста, который продлится до 8 ноября, тысячи полицейских не будут взыскивать штрафы с граждан. В частности, к правонарушениям, за которые полицейские не будут штрафовать, относятся парковка автомобиля в неразрешенном месте, выключенные фары во время движения машины, отсутствие шлемов у мотоциклистов, забытые документы, нарушение ночной тишины в населенных пунктах и др.
Как отмечают участники акции, из-за недостаточного финансирования полиция сталкивается с острой нехваткой кадров. В частности, из-за низких зарплат многие новички уходят в течение первых нескольких лет после прихода на работу. "Наши зарплаты - это издевательство", - заявляют полицейские.
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