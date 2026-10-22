Полиция Греции применила светошумовую гранату в метро Афин на протестах

Светошумовая граната в метро - такими методами полицейские Греции разгоняли участников протестов в Афинах. Офицер спецподразделения по борьбе с беспорядками бросил ее прямо внутрь вестибюля станции, где в этот момент находились люди.

Кадры этого инцидента быстро распространились в социальных сетях и вызвали резкую общественную критику. Всего полиция Греции задержала 20 человек на протестах учителей и студентов в столице и Салониках.

Учителя требовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Среди участников были студенты, школьники и работники сферы образования. Демонстрации собрали тысячи человек.