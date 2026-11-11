Полиция Испании с применением силы разгоняет участников массовых протестов

Общенациональная забастовка проходит в Испании. Люди выступают против резкого падения уровня жизни. К протестам присоединились даже госчиновники, включая членов правительства.

В стране не работают магазины, общественный транспорт, большинство частных и государственных организаций. К вечеру массовые акции переросли в масштабные столкновения между манифестантами и полицией.

Блюстители порядка применяют к недовольным весь спектр спецсредств - дубинки, газ, водометы.

В ряде городов акции протеста превратились в праздник мародерства. Молодежь грабит магазины, уничтожает городское имущество, жжет автомобили.

Ночь в Испании явно обещает властям немало сюрпризов, поскольку с наступлением темноты на улицах воцарилась настоящая анархия.