Деньги для Украины есть, зато нет для безопасности собственных граждан. Полиция Лондона объявила о вынужденном сокращении тысячи рабочих мест из-за нехватки финансирования.

В ведомстве заявляют: бюджет полиции - под серьезным давлением. Только в этом году дефицит превысил 130 млн долларов, а к 28-му дыра вырастет еще на четверть. И самое возмутительное - власти запускают массовую чистку кадров на фоне лавинообразного усложнения характера преступлений и угроз.

При этом денег Скотланд-Ярду, судя по всему, не видать. Мэру Лондона попросту не удается обосновать необходимость надлежащего финансирования полицейской службы в британской столице.