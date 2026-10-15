Полиция в Тиране применила слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих

В столице Албании студенческая антиправительственная акция протеста переросла в столкновения с полицией. Для разгона митингующих правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Стычки развернулись у здания Министерства образования, затем участники двинулись к офису премьер-министра.

Протесты связаны с недовольством студентов плохими условиями образования, повышением платы за обучение и ограниченными перспективами трудоустройства. Также участники выдвигают и ряд политических требований, в частности отставки правительства.