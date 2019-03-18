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Полиция Австралии провела обыски в связи с массовыми убийствами в Новой Зеландии
Рейд прошел в доме родственников Брентона Тарранта, который обвиняется в нападении. По данным следствия, семья нападавшего оказывает содействие в расследовании. Также сообщается, что за последние три года стрелок провел в Австралии всего 45 суток, и за это время не попал в поле зрения спецслужб. Напомним, в результате нападения в двух мечетях новозеландского Крайстчерча погибли 50 человек. В больницах остается 31 человек, десять из них находятся в критическом состоянии. Сам Таррант задержан и находится под стражей.
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