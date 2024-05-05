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Полиция Австралии застрелила подростка, а в американском Сан-Франциско на улицах действует гражданский патруль
В Австралии полиция не смогла задержать вооруженного ножом подростка и застрелила его. Трагический случай произошел у здания спортзала, где 16-летний юноша вступил в конфликт с мужчиной. Ссора закончилась поножовщиной. Прибывшая на место полиция применила к подростку электрошокер, затем один из блюстителей порядка выстрелил из огнестрельного оружия, в результате спасти школьника не удалось. Второй участник конфликта был обнаружен рядом с колото-резаным ранением спины, его доставили в больницу.
А в США полиции все меньше доверия. В Сан-Франциско неравнодушные граждане взялись самостоятельно обеспечивать безопасность на улицах. В одном из самых неблагополучных районов города действует гражданский патруль. Волонтеры встречают и провожают детей по дороге в школу и домой. В районе процветает наркоторговля, на улицах можно встретить хронических наркоманов и бездомных. Родители боятся выпускать детей одних на улицу.
В этом районе много источников опасности из-за наркоторговли. Тут полно людей, которые употребляют наркотики прямо на улице. Мы пытаемся создать безопасное пространство для детей, для пожилых людей, чтобы они могли спокойно гулять по району.
Только за год полицейское управление Сан-Франциско изъяло в этом районе почти 200 кг наркотиков. Известно, что за первый год коронавирусной пандемии в городе от передозировки наркотиков погибло людей больше, чем от COVID-19.
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