Внутри Евросоюза о принципах свободы слова и выражения мнений начинают удобно подзабывать. Полиция Чехии начала предъявлять обвинения людям, одобряющим действия России в соцсетях. Так, мужчине, положительно оценившему военную операцию на своей странице, грозит три года лишения свободы. И он лишь капля в сотне уже начатых политических дел. Попал в опалу и чешский депутат. Зденек Ондрачек написал, что восхищается Путиным "за его терпение по отношению к украинскому фашистскому сброду." Однако антироссийская коалиция такого вольнодумства прощать не намерена. В отношении политика начали расследование.