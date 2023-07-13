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Полиция Франции готовится ко Дню взятия бастилии

Падение экономики, инфляция, рост безработицы в Евросоюзе вызывают серьезные опасения за свое будущее у граждан ЕС. Постоянные митинги подогревают протестные настроения. Так, Франция, например, охвачена паникой перед национальным праздником. Там всерьез опасаются протестов против полицейского вседозвола и режима Макрона, которые ранее охватили страну после убийства 17-летнего подростка. 130 тысяч жандармов перевели на усиленный режим службы. Мобилизованы все спецподразделения. Им разрешено использовать даже бронетехнику.

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