Полиция Франции не считает терактом нападение в Париже

Вчера вечером 20-летний выходец из Афганистана атаковал прохожих ножом и металлическим прутом. Сначала преступник ранил посетителей кинотеатра, затем напал на французов, играющих в петанк на площадке около здания. После ранил двух прохожих - туристов из Британии. В итоге пострадали семь человек. Состояние пяти из них критическое. Нападавший задержан.