Полиция Франции провела спецоперацию на юге страны

В коммуне Сен-Рафаэль во Франции прошла спецоперация, пострадавших нет. Задержан мужчина, который заперся в археологическом музее и угрожал превратить его в ад. Периметр безопасности сохраняется, идет расследование. На месте обнаружены надписи с угрозами на арабском. Мужчина при этом не был вооружен.