ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Полиция Франции провела спецоперацию на юге страны

В коммуне Сен-Рафаэль во Франции прошла спецоперация, пострадавших нет. Задержан мужчина, который заперся в археологическом музее и угрожал превратить его в ад. Периметр безопасности сохраняется, идет расследование. На месте обнаружены надписи с угрозами на арабском. Мужчина при этом не был вооружен.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все