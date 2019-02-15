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Полиция Франции разыскивает нападавшего, который в метро облил кислотой молодого человека

Состояние 20-летнего пострадавшего - тяжелое. Это не первое подобное нападение за последние дни. В среду вечером два пассажира парижского метро пострадали от бутылки с химикатами. Вещество было разлито на полу вагона и на сиденье.

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