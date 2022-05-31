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Полиция ФРГ равнодушна к "преступлениям ненависти"

В Германии закрывают глаза на преступления, связанные с расизмом. Немецкая телекомпания ЦДФ провела журналистское расследование и выяснила: полиция не пресекает так называемые преступления ненависти и даже фактически отказывается их регистрировать. Репортеры ради эксперимента много раз подавали жалобы в связи с обнаруженными в интернете оскорблениями на национальной или расовой почве - все тщетно, никто не принимал никаких мер. Журналисты делают из этого вывод, что силовые структуры буквально пронизаны расизмом. И недавние опросы это подтверждают: среди военных и полицейских крайне популярны ультраправые и даже нацистские идеи.

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