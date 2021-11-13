Полиция Гааги дубинками и светошумовыми гранатами разогнала протестующих против введения локдауна

Демонстрация соблюдения прав человека в Гааге. Накануне люди вышли против введения очередного локдауна. Сотни людей скандировали лозунги против санитарных ограничений. В ответ от правоохранителей получили удары дубинками, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.