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Полиция Гааги дубинками и светошумовыми гранатами разогнала протестующих против введения локдауна

Демонстрация соблюдения прав человека в Гааге. Накануне люди вышли против введения очередного локдауна. Сотни людей скандировали лозунги против санитарных ограничений. В ответ от правоохранителей получили удары дубинками, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Частичный локдаун, который вводится в Нидерландах, ограничит количество посетителей в магазинах, ресторанах и общественных мероприятий.

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