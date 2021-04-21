Полиция Германии пресекла протесты против карантина

О новостях в мире. Тысячи людей вышли на улицы Берлина против так называемого закона защиты от инфекций. Принятый бундестагом проект предполагает серьезное ужесточение карантина. Уставшие от локдауна люди собрались возле здания парламента. Они попытались перекрыть дороги, но полиция жестко пресекла их действия. Применяли и перцовые баллончики. Для разгона было задействовано более 2 тысяч стражей. Есть задержанные.



Теперь по закону власти по всей стране в любой момент смогут ввести ночной комендантский час, ограничить личные контакты людей, закрыть магазины, а также культурные и спортивные объекты.



