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Полиция Германии вывозит нелегальных мигрантов в Польшу
Не успел утихнуть один скандал с пушбэком на польско-немецкой границе, как начинается новый. Германская полиция опять демонстративно выбросила прибывших к ним мигрантов обратно на польскую территорию.
Местные жители рассказали, что немецкие полисмены высадили пятерых граждан Эритреи и одного эфиопца, указали им остановку автобуса и направление Щецина. Польша уже обвиняла Германию в незаконном возвращении нелегальных мигрантов, что противоречит установленным процедурам. По словам Дуды, действия немецкой полиции "незаконны, скандальны и нарушают нормы". А вот в действиях своих силовиков на границе с Беларусью польские власти почему-то ничего незаконного и скандального не видят.
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