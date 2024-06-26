Полиция Германии вывозит нелегальных мигрантов в Польшу

Не успел утихнуть один скандал с пушбэком на польско-немецкой границе, как начинается новый. Германская полиция опять демонстративно выбросила прибывших к ним мигрантов обратно на польскую территорию.

Местные жители рассказали, что немецкие полисмены высадили пятерых граждан Эритреи и одного эфиопца, указали им остановку автобуса и направление Щецина. Польша уже обвиняла Германию в незаконном возвращении нелегальных мигрантов, что противоречит установленным процедурам. По словам Дуды, действия немецкой полиции "незаконны, скандальны и нарушают нормы". А вот в действиях своих силовиков на границе с Беларусью польские власти почему-то ничего незаконного и скандального не видят.