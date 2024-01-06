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Полиция Ирана произвела аресты в пяти городах страны

Полиция Ирана произвела задержания нескольких лиц, причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Подозреваемые арестованы в пяти городах. Теракт произошел 3 января на памятной церемонии в честь погибшего генерала корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Жертвами стали 89 человек, около трех сотен были ранены.

Над куполом иранской мечети Джам-Каран подняли красный "флаг мести". Последний раз это делали 3 января 2020 года, после убийства Сулеймани.

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