Полиция Испании обнаружила более 700 кг кокаина среди металлолома в контейнере

Полиция Испании сообщила об обнаружении более 700 килограммов кокаина. Нашли наркотик среди металлолома в контейнере. Танкер прибыл из Коста-Рики. Наркотики были спрятаны в алюминиевом саркофаге, который находился внутри контейнера среди 19 тонн металлолома. Об этом полиция сообщила в соцсети X. Отмечается, что задержаны 8 человек.