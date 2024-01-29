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Полиция Испании раскрыла преступную сеть, занимавшуюся продажей тел умерших

Полиция Испании раскрыла преступную сеть, занимавшуюся продажей тел умерших

Испанская полиция ликвидировала в Валенсии преступную сеть, которая торговала телами умерших людей. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Испании, пишет БЕЛТА.

Преступники подделывали документы, чтобы иметь возможность забирать тела из больниц и домов престарелых, а затем продавали их университетам для изучения по цене 1,2 тыс. евро за каждое тело. Предпочтение отдавалось умершим иностранцам без родственников. Кроме того, один из университетов заплатил более 5 тыс. евро за сожжение 11 тел после их использования в научных целях. Однако ни один из крематориев в Валенсии не имеет информации об этих кремациях.

Расследование началось еще в начале 2023 года после того, как полиции стало известно, что тело умершего человека было незаконно вывезено из морга больницы и передано в университет на изучение.

Фото: pixabay.com

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