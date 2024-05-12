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Полиция Израиля применила водометы для разгона антиправительственного митинга

Водометы и конницу применили полицейские в Тель-Авиве, чтобы разогнать антиправительственный митинг в городе.

Это произошло после завершения согласованной с властями демонстрации, когда участники акции направились в сторону центрального городского шоссе. Они намеревались заблокировать движение транспорта на трассе.

Разгон сопровождался столкновениями с правоохранителями. Есть задержанные.

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